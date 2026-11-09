Завтра в Баку преимущественно без осадков
- 09 ноября, 2026
- 12:08
Будьте в курсе главных новостей!
10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Ночью и утром местами возможен дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 3–6°, днем - 10–12° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60–70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны периодические осадки. Местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3–7°, днем - 10–15° тепла, в горах ночью - 3–8°, в высокогорных районах - 10–15° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.
Ночью и утром в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.