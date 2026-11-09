Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана
Внешняя политика
- 09 ноября, 2026
- 11:34
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Всемирно известный Ниагарский водопад подсветили цветами государственного флага Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети Х.
Отмечается, что подсветка водопада в сине-красно-зеленых тонах была приурочена к празднованию 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня государственного флага.
Niagara Falls, the world-famous natural landmark, was illuminated in the colours of the Azerbaijani flag on the occasion of November 8 – Victory Day and November 9 – National Flag Day. https://t.co/LvXUKOwo0S— Azerbaijan in Canada (@AzEmbCanada) November 9, 2026
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Niagara Falls illuminated in colors of Azerbaijani flag
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