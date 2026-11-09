Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана

Всемирно известный Ниагарский водопад подсветили цветами государственного флага Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети Х.

Отмечается, что подсветка водопада в сине-красно-зеленых тонах была приурочена к празднованию 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня государственного флага.