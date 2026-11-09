Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 11:34
    Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана

    Всемирно известный Ниагарский водопад подсветили цветами государственного флага Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети Х.

    Отмечается, что подсветка водопада в сине-красно-зеленых тонах была приурочена к празднованию 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня государственного флага.

    8 Ноября - День Победы День Государственного флага Азербайджано-канадские отношения
    Видео
    Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Niagara Falls illuminated in colors of Azerbaijani flag
    44 filmi
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