Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
Xarici siyasət
- 09 noyabr, 2026
- 11:39
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Dünyaca məşhur Niaqara şəlaləsi Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Bu barədə "Report" Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımına istinadən xəbər verir.
Qeyd olunur ki, şəlalənin mavi-qırmızı-yaşıl tonlarda işıqlandırılması 8 Noyabr - Zəfər Günü və 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Gününün qeyd edilməsinə həsr olunub.
Niagara Falls, the world-famous natural landmark, was illuminated in the colours of the Azerbaijani flag on the occasion of November 8 – Victory Day and November 9 – National Flag Day. https://t.co/LvXUKOwo0S— Azerbaijan in Canada (@AzEmbCanada) November 9, 2026
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Niagara Falls illuminated in colors of Azerbaijani flag
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