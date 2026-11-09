İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2026
    • 11:39
    Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Dünyaca məşhur Niaqara şəlaləsi Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    Bu barədə "Report" Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımına istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunur ki, şəlalənin mavi-qırmızı-yaşıl tonlarda işıqlandırılması 8 Noyabr - Zəfər Günü və 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Gününün qeyd edilməsinə həsr olunub.

    Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü Niaqara şəlaləsi
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    Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана
    Niagara Falls illuminated in colors of Azerbaijani flag
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