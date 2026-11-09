Япония предоставит ВМС Филиппин РЛС и БПЛА на $27 млн
Другие страны
- 09 ноября, 2026
- 11:15
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Япония предоставит филиппинским военным радиолокационную систему (РЛС) и беспилотные летательные аппараты на сумму 4,3 млрд иен ($27 млн) в рамках программы помощи в сфере безопасности.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на МИД Японии.
В ведомстве отметили, что поставка береговой РЛС ВМС Филиппин станет первой передачей оборонной продукции японского производства в рамках программы Токио "Официальная помощь в целях безопасности" (OSA), запущенной в 2023 году.
Данная программа направлена на безвозмездную передачу нелетального оборонительного оборудования, материалов и поддержку инфраструктуры странам-партнерам.
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