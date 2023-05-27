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В Тертере сотрудник строительной компании получил ранение в результате взрыва боеприпаса

В Тертере сотрудник строительной компании получил ранение в результате взрыва боеприпаса В результате взрыва боеприпаса в Тертере получил ранение сотрудник строительной компании.
Происшествия
27 мая 2023 г. 18:01
В Тертере сотрудник строительной компании получил ранение в результате взрыва боеприпаса

В результате взрыва боеприпаса в Тертере получил ранение сотрудник строительной компании.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, работник одной из строительных компаний, осуществляющих деятельность в селе Чайлы Тертерского района, житель Нефтчалинского района Аскеров Махсин Гасан оглу 1986 г.р. получил ранение в левую руку в результате взрыва боеприпаса во время проведения работ на участке.

Раненый госпитализирован.

В прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

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