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    В Тертере сгорел дом семьи шехида

    В целом владельцу дома нанесен ущерб в размере 30 000 манатов
    © "Report"

    Тертер. 6 июля. REPORT.AZ/ В Тертере полностью сгорел дом семьи шехида.

    Как сообщает карабахское бюро Report, пожар произошел в селе Сейдимли.

    В результате короткого замыкания полностью сгорел дом 33-летнего Мамедова Эльмина Асиф оглу. Пожар был настолько сильным, что вынести какие-либо предметы не удалось.

    На место происшествия прибыли живая сила группы противопожарной охраны МЧС и 4 пожарные машины.

    Пожар удалось локализовать.

    Отметим, что в целом владельцу дома нанесен ущерб в размере 30 000 манатов.

    По факту ведется расследование. 

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