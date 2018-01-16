В Тертере рухнул частный дом - ФОТО

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Тертер. 16 января. REPORT.AZ/ В Тертерском районе рухнул частный дом.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Аскипара.

Сегодня утром рухнули стены одной из комнат дома местного жителя Анара Акпер оглу Абдуллаева 1980 г.р.

Несмотря на то, что все находившиеся здесь предметы остались под завалами, члены семьи не пострадали.

По словам хозяина, дом пострадал во время землетрясения в ноябре прошлого года и был аварийным. Однако, за неимением другого жилья, семья из 6-ти человек была вынуждена проживать здесь.

О случившемся проинформированы соответствующие структуры.