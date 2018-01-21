В Тертере обнаружена ручная граната

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Из центра управления кризисных ситуаций МЧС и системы центра служебных звонков МВД в национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) поступил звонок о том, что на территории села Алескерлы Тертерского района обнаружена ручная граната.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, специальная оперативная группа быстрого реагирования агентства выехала по указанному адресу.

Сотрудниками агентства был осмотрен водный канал и в результате скорых и неотложных оперативных мероприятий была обнаружена и изъята одна ручная граната F-1. Обнаруженный снаряд был перевезен в соответствующий центр Агентства для дальнейшего уничтожения.

На территории в 500 кв. м вокруг того места, где была обнаружена граната, был проведен наземный осмотр. Помимо этого опасных предметов и устройств обнаружено не было.