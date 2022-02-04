В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома

Задержаны лица, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории.

Задержаны лица, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудниками Тертерского районного отдела полиции были задержаны три жителя Бардинского района, проехавшие на автомобиле на деоккупированные территории объездными путями вне контрольных постов. Эти лица собирали металлолом на территориях, которые полностью еще не разминированы и поэтому считаются опасными для посещения.

Задержанные были доставлены в районный отдел полиции. Собранные в отношении них материалы направлены в суд. Решением суда каждый из них приговорен к 10 дням административного ареста.