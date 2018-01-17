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    В Тертере корова, ударив пожилую женщину, нанесла ей тяжелые травмы

    Врачи оценивают состояние раненой как средней тяжести

    Тертер. 17 января. REPORT.AZ/ В Тертерском районе в селе Бурундж крупнорогатый скот ударил 55-летнюю женщину.

    Как сообщает Карабахское бюро Report, инцидент произошел с жительницей села Байрамовой Кифайет Али гызы в ее собственном хозяйстве, когда она кормила животных.

    Получив серьезные травмы брюшной полости, раненая была доставлена близкими в Тертерскую центральную районную больницу, где позже она была прооперированна. Врачи оценивают состояние раненой, как средней тяжести.

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