В Тертере 27-летний мужчина скончался от ножевых ранений

В Тертерском районе 27-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений.

Как сообщает карабахское бюро Report, неизвестный во время потасовки в кафе нанес ранения ножом уроженцу села Илхычылар Агдамского района Асланову Набилю Салех оглу (1999 г.р.).

Пострадавшего доставили в Тертерскую районную центральную больницу, однако, позже, при транспортировке в Бардинскую РЦБ мужчина скончался.

По факту проводится расследование, обстоятельства инцидента выясняются.