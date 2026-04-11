В Тертере 27-летний мужчина скончался от ножевых ранений
Происшествия
- 11 апреля, 2026
- 23:46
В Тертерском районе 27-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений.
Как сообщает карабахское бюро Report, неизвестный во время потасовки в кафе нанес ранения ножом уроженцу села Илхычылар Агдамского района Асланову Набилю Салех оглу (1999 г.р.).
Пострадавшего доставили в Тертерскую районную центральную больницу, однако, позже, при транспортировке в Бардинскую РЦБ мужчина скончался.
По факту проводится расследование, обстоятельства инцидента выясняются.
