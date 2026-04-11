    • 11 апреля, 2026
    • 23:46
    В Тертере 27-летний мужчина скончался от ножевых ранений

    В Тертерском районе 27-летний мужчина скончался от полученных ножевых ранений.

    Как сообщает карабахское бюро Report, неизвестный во время потасовки в кафе нанес ранения ножом уроженцу села Илхычылар Агдамского района Асланову Набилю Салех оглу (1999 г.р.).

    Пострадавшего доставили в Тертерскую районную центральную больницу, однако, позже, при транспортировке в Бардинскую РЦБ мужчина скончался.

    По факту проводится расследование, обстоятельства инцидента выясняются.

    Tərtərdə bıçaqlanan 27 yaşlı kişi ölüb

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей