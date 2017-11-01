В Тегеране состоялась встреча президентов Азербайджана и России

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили в Тегеране двустороннее сотрудничество, в том числе и в сфере экономики, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы даем новый импульс развитию отношений, очень рады, что в экономической сфере товарооборот растет после определенных сложных процессов", - заявил И.Алиев.

По его словам, это свидетельствует о большом взаимном интересе бизнес-структур двух стран.

"Наши отношения с Россией имеют стратегический характер, и мы так и характеризуем их. Сотрудничаем по всем направлениям: и в гуманитарной сфере, и в экономической, в энергетической, транспортной, военно-технической. Поэтому это полноценные отношения друзей, соседей и близких партнеров", - подчеркнул глава Азербайджана.

Он также с удовлетворением отметил, что предстоящий трехсторонний саммит является "очень важным событием глобального масштаба".

"Это сотрудничество, основанное на глубоких исторических корнях и на взаимных интересах и поддержке, которую три страны оказывают на международной арене", - указал И.Алиев.