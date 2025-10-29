В TƏBİB назвали предварительную причину смерти беременной девушки в Астаре

TƏBİB назвал предварительные причины смерти 17-летней беременной девушки в Астаринском районе, которая скончалась на следующий день после свадьбы.

Как сообщили Report в ведомстве, пациентка была доставлена в Астаринскую ЦРБ вечером 28 октября в крайне тяжелом состоянии.

Она находилась на 29-й неделе беременности, плод оказался мертвым. Также было диагностировано поперечное положение плода, анурия, острая дыхательная, сердечная и почечная недостаточность, токсическая энцефалопатия и септический шок.

Пациентку поместили в отделение реанимации и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия, девушка скончалась.

Тело направлено в Астаринское районное отделение судмедэкспертизы для вскрытия и установления точной причины смерти.

Напомним, трагедия произошла в селе Дегяди. Девушка, Э.Иманова, накануне сыграла свадьбу. После торжества ей стало плохо, и она была доставлена в больницу. По факту инцидента проводится расследование.