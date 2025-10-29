İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:41
    Astarada hamilə qadın toyundan sonra ölüb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Deqədi kəndində baş verib.

    Belə ki, kənd sakini, 2008-ci il təvəllüdlü Ə.İmanovanın dünən toyu olub. Toydan sonra o, özünü pis hiss edib və təcili olaraq Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    İlkin məlumata görə, gəlin köçən Ə.İmanovanın hələ 18 yaşı tamam olmayıb və o, hamilə imiş.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

