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    ​В Таиланде 11 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

    У перевозившего пассажиров микроавтобуса лопнуло колесо

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли, четыре пострадали в результате ДТП минувшей ночью на скоростной трассе, соединяющей Бангкок с провинцией Чонбури в Таиланде. 

    Как передает Report со ссылкой ТАСС, oб этом сообщило полицейское управление Чонбури.

    По предварительным данным, у перевозившего пассажиров микроавтобуса лопнуло колесо, в результате чего он съехал с дороги и перевернулся. "11 пассажиров оказались заблокированными в автомобиле и не смогли выбраться до того, как он загорелся", - отметили в управлении.

    Четверо пострадавших госпитализированы. По предварительным данным, все пассажиры транспортного средства были подданными Таиланда.

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