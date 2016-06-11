​В Таиланде 11 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли, четыре пострадали в результате ДТП минувшей ночью на скоростной трассе, соединяющей Бангкок с провинцией Чонбури в Таиланде.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, oб этом сообщило полицейское управление Чонбури.

По предварительным данным, у перевозившего пассажиров микроавтобуса лопнуло колесо, в результате чего он съехал с дороги и перевернулся. "11 пассажиров оказались заблокированными в автомобиле и не смогли выбраться до того, как он загорелся", - отметили в управлении.

Четверо пострадавших госпитализированы. По предварительным данным, все пассажиры транспортного средства были подданными Таиланда.