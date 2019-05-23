В связи с тяжелым ДТП в Евлахе возбуждено уголовное дело

В связи с тяжелым ДТП в Евлахе, во время которого погибли двое и пострадал 21 человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, у микроавтобуса марки "Мерседес" с государственным регистрационным номером 10-VX-514 во время езды лопнуло одно колесо, из-за чего водитель потерял управление, и машина, слетев с дороги на обочину, перевернулась.

По предварительной версии, автобус был переполнен, и колеса не выдержали нагрузки.

Водитель микроавтобуса Шарифов Гамбар Худаверди оглу 1960 г.р. получил тяжелую травму.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР. Ведется расследование.