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    В связи с распространенными в соцсетях кадрами пассажирского автобуса владельцу маршрутной линии сделано предупреждение - ВИДЕО

    Пассажирский автобус передвигался с чрезмерно большим количеством пассажиров

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус №179 передвигался с чрезмерно большим количеством пассажиров.

    Как сообщает Report, в соцсетях распространились кадры, снятые в Сабунчинском районе.

    Так, водитель следовавшего из поселка Пиршаги до остановки близ станции метро "Азадлыг проспекти" автобуса с государственным регистрационным номером 10 TG 572 продолжал свой путь с чрезмерно большим количеством пассажиров.

    В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сказал, что владелец указанной маршрутной линии был предупрежден: "Конечно же, подобные явления беспокоят и Бакинское транспортное агентство. Для избежания этого мы постоянно ведем работу с перевозчиками. В ближайшее время транспортное агентство совместно с ГДП приступит к совместным мерам против подобных и других явлений, направленных на нарушение правил пассажирской перевозки". 

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