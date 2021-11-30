Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана

Возбуждено уголовное дело по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Возбуждено уголовное дело по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом Report заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщалось, что в результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

При участии руководства Генеральной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия.

По данному факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 УК (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям. Расследование уголовного дела взято под особый контроль Генеральным прокурором.

В настоящее время сотрудники прокуратуры, находящиеся на месте происшествия, проводят следственные действия.