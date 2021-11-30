О нас
Report Georgia
Аудио новости

Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана

Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана Возбуждено уголовное дело по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).
Происшествия
30 ноября 2021 г. 16:29
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
0 : 00
0 : 00

Возбуждено уголовное дело по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом Report заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщалось, что в результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

При участии руководства Генеральной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия.

По данному факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 УК (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям. Расследование уголовного дела взято под особый контроль Генеральным прокурором.

В настоящее время сотрудники прокуратуры, находящиеся на месте происшествия, проводят следственные действия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Criminal case launched into crash of Azerbaijan's military helicopter
Версия на азербайджанском языке Helikopter qəzası ilə bağlı cinayət işi açılıb, Baş prokuror hadisəni xüsusi nəzarətə götürüb

Другие новости из категории

Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
30 ноября 2021 г. 16:17
На освобожденных территориях на минах подорвались 73 мирных жителя, 24 погибли
На освобожденных территориях на минах подорвались 73 мирных жителя, 24 погибли
30 ноября 2021 г. 14:47
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
ГДП обратилась к водителям
ГДП обратилась к водителям
30 ноября 2021 г. 13:15
МВД: Из числа прошедших медобследование 2193 человека оказались наркоманами
МВД: Из числа прошедших медобследование 2193 человека оказались наркоманами
30 ноября 2021 г. 12:29
В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые
В Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые
30 ноября 2021 г. 12:18
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44
В Абшероне автомобиль сбил 36-летнего пешехода
В Абшероне автомобиль сбил 36-летнего пешехода
30 ноября 2021 г. 04:41
В Газахе совершен наезд на 48-летнего пешехода
В Газахе совершен наезд на 48-летнего пешехода
29 ноября 2021 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi