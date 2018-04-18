В связи с "Формулой 1" в Баку перекроют ряд дорог

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции г.Баку обратилось к водителям в связи с проведением "Формулы 1".

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, с целью проведения соревнования Гран-при Азербайджана "Формула 1" в условиях высокой безопасности, движение автомобилей на ряде центральных дорог столицы будет ограничено.

Он сообщил, что движение будет ограничено на улицах и дорогах, пересекающихся с маршрутом соревнования в ночь с 22 на 23 апреля и сохранится до полного завершения соревнований:

"В связи с проведением соревнования на территории, известной как Бакинский круг, накладывается ограничение и меняется направление движение автомобилей вдоль Азнефти и Приморского бульвара – проспектах Нефтчиляр, Бюльлюля, площади Азадлыг, улицах Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, у ворот "Гоша Гала", площади Гянджляр, улицах Истиглалият, Ниязи, а также других дорогах, пересекающихся с этими улицами и проспектами".

По словам В.Асадова, движение автомобилей по названным направлениям регулируется в основном с 14-го километра дороги Баку-Сальян и в соответствующем направлении через территорию Ясамальского района по 3-й окружной дороге, с круга 20-го участка по нагорной дороге через поселок Бадамдар в направлении улицы Микаила Мушфига, проспекта Метбуат, а с поселка Баилово посредством улиц Теймура Эльчина или Мехти Гусейна:

"Во избежание плотности транспорта и пробок у водителей, двигающихся по проспекту Нефтчиляр через круг Азнефти в сторону Площади Флага, поселков Баилова и 20-го участка, а также в южном направлении, просьба использовать альтернативы с пересечений улиц Афияддин Джалилов – Юсиф Сафаров, Юсиф Сафаров – 28 мая посредством проспектов Бакиханова, Наримана Нариманова, Иншаатчылар, Гусейна Джавида, Парламента, Микаила Мушфига, Метбуат и Зии Буньядова.

В этих направлениях рекомендуется по возможности мало пользоваться личным транспортом, предпочтение отдавать общественному транспорту".