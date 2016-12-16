В связи с аварией в Каспийском море возбуждено уголовное дело - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В связи с исполнением подписанного президентом Ильхамом Алиевым 15 декабря 2016 года распоряжения о расследовании причин происшествия на нефтесборном пункте № 3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании, с учетом проведения экспертиз с привлечением обладающих особыми знаниями специалистов, а также соответствующих следственных действий, по факту было возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 (нарушение правил охраны труда, вызвавшее смерть человека по неосторожности) УК.

Как сообщили Report из пресс-службы Генпрокураты, ведение дела поручено Следственному управлению по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры. В целях определения причин трагедии была создана следственно-оперативная группа в составе сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям и Генпрокуратуры.

Необходимые следственные действия по делу продолжаются.

Отметим, что 15 декабря примерно в 05:00 порывистый ветер в Каспийском море силой до 41 м/c снес в море часть эстакады длиной 150 м, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть". В результате без вести пропали 5 человек, находившиеся на дежурстве в нефтесборном пункте, и 5 человек в жилой будке (всего 10 человек). Поиски пропавших людей продолжаются.