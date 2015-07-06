​В связи с аварией на Ширванском заводе телемеханики на место происшествия отправлено 5 бригад врачей

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "По распоряжению министра здравоохранения Октая Ширалиева в связи с аварией на Ширванском заводе телемеханики министерства оборонной промышленности на место происшествия отправлено 5 бригад врачей. Две бригады из центра токсикологии, 2 - ожогового центра, а 1 - бригада по реанимации. В настоящее время врачи находятся на месте происшествия".

Об этом Report сообщил главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи министерства здравоохранения Мурсал Гамидов.

По его словам, информации о погибших и раненых пока нет.

Отметим, что сегодня на Ширванском заводе министерства оборонной промышленности произошла производственная авария.

По словам очевидцев, в результате происшествия имеются погибшие и раненые.

По факту проводится расследование.