В Сураханы возбуждено уголовное дело в отношении двух больных коронавирусом

В Сураханском районе столицы в общественных местах выявлены и задержаны 2 пациента с коронавирусом.

В Сураханском районе столицы в общественных местах выявлены и задержаны 2 пациента с коронавирусом.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудники Сураханского районного управления полиции провели с ними разъяснительную беседу и вернули домой.

В отношении этих лиц - жителя поселка Зых Э.Мехтиева и жителя поселка Сураханы Б.Байрамова в следственном отделе Сураханского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса, продолжаются следственные мероприятия.