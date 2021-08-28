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В Сураханы возбуждено уголовное дело в отношении двух больных коронавирусом

В Сураханы возбуждено уголовное дело в отношении двух больных коронавирусом В Сураханском районе столицы в общественных местах выявлены и задержаны 2 пациента с коронавирусом.
Происшествия
28 августа 2021 г. 11:20
В Сураханы возбуждено уголовное дело в отношении двух больных коронавирусом

В Сураханском районе столицы в общественных местах выявлены и задержаны 2 пациента с коронавирусом.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудники Сураханского районного управления полиции провели с ними разъяснительную беседу и вернули домой.

В отношении этих лиц - жителя поселка Зых Э.Мехтиева и жителя поселка Сураханы Б.Байрамова в следственном отделе Сураханского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса, продолжаются следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Suraxanıda iki koronavirus xəstəsi barəsində cinayət işi başlanılıb

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