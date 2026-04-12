В Сураханском районе задержаны подозреваемые в краже

В полицию поступила информация о краже 13 железных ворот и водяных резервуаров со склада, расположенного на территории Сураханского района.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых - И.Мамедова, А.Иманова, Н.Албабаева и Х.Бабаева.

Установлено, что часть похищенного они сдали в пункты приема цветных металлов.

По факту проводится расследование.