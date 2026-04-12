Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Происшествия
    • 12 апреля, 2026
    • 12:29
    В Сураханском районе задержаны подозреваемые в краже

    В полицию поступила информация о краже 13 железных ворот и водяных резервуаров со склада, расположенного на территории Сураханского района.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

    В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых - И.Мамедова, А.Иманова, Н.Албабаева и Х.Бабаева.

    Установлено, что часть похищенного они сдали в пункты приема цветных металлов.

    По факту проводится расследование.

    Сураханский район МВД Азербайджана
    Suraxanıda 13 ədəd dəmir darvaza oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

