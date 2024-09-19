В Сураханском районе обнаружен цех по производству поддельных моющих средств

В Сураханском районе Баку обнаружен цех по производству моющих средств, не соответствующих стандартам.

В Сураханском районе Баку обнаружен цех по производству моющих средств, не соответствующих стандартам.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, владелец цеха Рамиз Кожаев 1987 г.р. задержан.

В ходе расследований было установлено, что Р.Кожаев в своем цехе в поселке Бюльбюля Сураханского района под различными торговыми марками производил средства для мытья посуды, мыло, отбеливатели и другие чистящие средства.

В цехе также не соблюдались санитарно-гигиенические нормы, выпускаемая продукция не соответствовала стандартам, нарушались требования по защите прав потребителей.

По факту в Сураханском РУП ведется расследование.