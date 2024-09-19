О нас

В Сураханском районе обнаружен цех по производству поддельных моющих средств

В Сураханском районе обнаружен цех по производству поддельных моющих средств В Сураханском районе Баку обнаружен цех по производству моющих средств, не соответствующих стандартам.
Происшествия
19 сентября 2024 г. 17:05
В Сураханском районе обнаружен цех по производству поддельных моющих средств

В Сураханском районе Баку обнаружен цех по производству моющих средств, не соответствующих стандартам.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, владелец цеха Рамиз Кожаев 1987 г.р. задержан.

В ходе расследований было установлено, что Р.Кожаев в своем цехе в поселке Бюльбюля Сураханского района под различными торговыми марками производил средства для мытья посуды, мыло, отбеливатели и другие чистящие средства.

В цехе также не соблюдались санитарно-гигиенические нормы, выпускаемая продукция не соответствовала стандартам, нарушались требования по защите прав потребителей.

По факту в Сураханском РУП ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSuraxanıda saxta yuyucu vasitələr istehsal edən sex aşkarlanıb

Самое читаемое

В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
14 сентября 2024 г. 13:42
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
14 сентября 2024 г. 14:00
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
16 сентября 2024 г. 13:08
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24
Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24
15 сентября 2024 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi