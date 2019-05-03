В Сумгайыте уничтожено свыше 28 тонн непригодных к употреблению продуктов питания

В Сумгайыте уничтожено 28,62 тонн непригодных для употребления продуктов питания.
Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), ООО "Sun Food" обратилось в Агентство для утилизации 28,62 тонн непригодных для употребления и просроченных продуктов питания.
С участием сотрудников АПБА на Сумгайытском полигоне бытовых отходов были уничтожены непригодные для употребления продукты питания общим весом 28,62 тонн.
Отметим, что согласно законодательству, просроченные продукты питания считаются непригодными для употребления, их продажа и использование недопустимы.
Səid QəribАвтор новости