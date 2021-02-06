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В Сумгайыте завели уголовное дело на водителя автобуса

В Сумгайыте завели уголовное дело на водителя автобуса По уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия
Происшествия
6 февраля 2021 г. 16:09
В Сумгайыте завели уголовное дело на водителя автобуса

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции города Сумгайыта, был задержан и привлечен к следствию водитель автобуса, подозреваемый в применении насилия к сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили Report в Сумгайытской городской прокуратуре, 4 февраля около 20:00 дорожная полиция Сумгайыта велела остановиться проехавшему на красный свет светофора жителю поселка Мушвигабад Гарадагского района Баку Джейхуну Гулиеву 1977 г.р., находившемуся за рулем автобуса марки Daewoo с государственным номерным знаком 10-TG-816. Дж. Гулиев не подчинился требованию дорожной полиции и продолжил движение. Автобус удалось остановить с применением специальных средств. Когда несший службу на территории сотрудник Сумгайытского городского управления полиции Эльнур Рагимов подошел к водителю для составления протокола, тот применил насилие по отношению к стражу правопорядка.

По факту в прокуратуре города Сумгайыта заведено уголовное дело по статье 315 (оказание сопротивления представителю власти) УК АР. Также выяснилось, что ранее судимый по статье 221.1 УК Дж.Гулиев на момент совершения правонарушения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дж.Гулиев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

По уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda polisə zor tətbiq edən avtobus sürücüsü barədə cinayət işi başlanıldı

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