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В Сумгайыте ДПС задержала водителя и кондуктора

В Сумгайыте ДПС задержала водителя и кондуктора В Сумгайыте водитель автобуса Джейхун Алямгулу оглы Гулуев не подчинился требованию дорожной полиции остановиться.
Происшествия
5 февраля 2021 г. 00:46
В Сумгайыте ДПС задержала водителя и кондуктора

В Сумгайыте водитель автобуса Джейхун Алямгулу оглы Гулуев совершил автохулиганство.

Как сообщает Report, сотрудники ДПС потребовали водителя автобуса остановиться. Но, 44-летний Дж. Гулуев не подчинился требованию дорожной полиции и продолжил движение. Чтобы остановить автобус, двигавшийся по дорогам города на высокой скорости, сотрудники Сумгайытской Государственной дорожной полиции создали искусственное препятствие и остановили транспортное средство в центральной части города. Водитель и кондуктор были задержаны.

Отмечается, что Джейхун Гулуев управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Факт расследуется 5-м отделом Сумгайытского городского управления полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda yol polisi avtoxuliqanlıq edən sürücü və konduktoru saxlayıb

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