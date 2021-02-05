В Сумгайыте ДПС задержала водителя и кондуктора

В Сумгайыте водитель автобуса Джейхун Алямгулу оглы Гулуев не подчинился требованию дорожной полиции остановиться.

В Сумгайыте водитель автобуса Джейхун Алямгулу оглы Гулуев совершил автохулиганство.

Как сообщает Report, сотрудники ДПС потребовали водителя автобуса остановиться. Но, 44-летний Дж. Гулуев не подчинился требованию дорожной полиции и продолжил движение. Чтобы остановить автобус, двигавшийся по дорогам города на высокой скорости, сотрудники Сумгайытской Государственной дорожной полиции создали искусственное препятствие и остановили транспортное средство в центральной части города. Водитель и кондуктор были задержаны.

Отмечается, что Джейхун Гулуев управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Факт расследуется 5-м отделом Сумгайытского городского управления полиции.