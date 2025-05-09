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В Сумгайыте загорелся жилой дом, по предварительной версии, поджог совершил сам владелец

В Сумгайыте загорелся жилой дом, по предварительной версии, поджог совершил сам владелец В жилом массиве "Гурд дэрэси" города Сумгайыт произошел крупный пожар в частном жилом доме.
Происшествия
9 мая 2025 г. 21:20
В Сумгайыте загорелся жилой дом, по предварительной версии, поджог совершил сам владелец

В жилом массиве "Гурд дэрэси" города Сумгайыт произошел крупный пожар в частном жилом доме.

Как сообщает местное бюро Report, возгорание началось в подвале и недостроенной пристройке во дворе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также были привлечены силы и техника.

Благодаря профессиональным действиям пожарных, огонь был локализован в короткие сроки и не допустили его распространения на соседние постройки.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако дому нанесен серьезный материальный ущерб.

Существуют подозрения, что пожар мог быть совершен умышленно самим владельцем дома. По факту инцидента проводится расследование.

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