В Сумгайыте задержаны лица, укравшие из сейфа компании 52 тыс. долларов

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Из сейфа в комнате бухгалтера одного из ОО в Сумгайыте украдены 52 319 долларов, 2652 манатов и 930 евро.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий было установлено, что названную кражу совершили жители Сумгайыта ранее судимые Гадир Алиев, Рауф Ибрагимов и житель Абшеронского района Амиль Джавадов, в результате необходимых мероприятий они были задержаны.

Отметим, что о наличии в сейфе большой суммы денег другим членам банды сообщил живущий неподалеку от объекта А.Джавадов. А.Джавадов на своей машине подвез двух других к объекту, проинформировал, откуда зайти в обворовываемый офис.

В ходе расследования стало известно, что Г.Алиев и Р.Ибрагимов проникли в объект с масками на лицах и в перчатках. Они взломали замок сейфа в комнате бухгалтера принесенными с собой специальными инструментами, забрали указанную сумму денег и покинули место происшествия.

Члены банды при обворовывании ООО унесли с собой блок памяти камер безопасности. Было установлено место, куда они выбросили блок памяти в близлежащем водном канале. Он был изъят как вещественное доказательство.

В результате оперативных мероприятий в отношении членов банды А.Джавадова и Г.Алиева были раскрыты другие их преступления. Было установлено, что они украли из двух офисов в Ясамальском районе в целом 5691 долларов, 4000 евро, 3850 манатов и ноутбук.

По названным фактам в следственном отделе Сумгайытского ГУП были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.