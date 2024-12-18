О нас

В Сумгайыте задержаны грабители, похитившие более 127 тыс. манатов из автомобиля

В Сумгайыте задержаны грабители, похитившие более 127 тыс. манатов из автомобиля В Сумгайыте задержаны грабители, похитившие из автомобиля местной компании более 127 тыс. манатов.
Происшествия
18 декабря 2024 г. 17:27
В Сумгайыте задержаны грабители, похитившие более 127 тыс. манатов из автомобиля

В Сумгайыте задержаны грабители, похитившие из автомобиля местной компании более 127 тыс. манатов.

Как сообщили Report в МВД, инцидент произошел 16 декабря в поселке Тагиева, злоумышленники остановили корпоративный автомобиль марки Chevrolet и напали на водителя.

Они забрали из автомобиля в общей сложности 127 298 манатов и скрылись с места преступления.

Подозреваемых удалось задержать в краткие сроки, ими оказались 38-летний Рухид Фараджов и 36-летний Самир Гасымов.

Задержанные признались, что заранее знали о наличии крупной суммы денег в автомобиле.

По факту в Сумгайытском городском управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В отношении Фараджова и Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Quldurluqla 127 min manat pulu ələ keçirən şəxslər həbs edilib - Polis əməliyyatı

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
Суммарная добыча нефти с АЧГ достигла 600 млн тон
Суммарная добыча нефти с АЧГ достигла 600 млн тон
13 декабря 2024 г. 16:24
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi