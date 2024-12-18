В Сумгайыте задержаны грабители, похитившие более 127 тыс. манатов из автомобиля

В Сумгайыте задержаны грабители, похитившие из автомобиля местной компании более 127 тыс. манатов.

В Сумгайыте задержаны грабители, похитившие из автомобиля местной компании более 127 тыс. манатов.

Как сообщили Report в МВД, инцидент произошел 16 декабря в поселке Тагиева, злоумышленники остановили корпоративный автомобиль марки Chevrolet и напали на водителя.

Они забрали из автомобиля в общей сложности 127 298 манатов и скрылись с места преступления.

Подозреваемых удалось задержать в краткие сроки, ими оказались 38-летний Рухид Фараджов и 36-летний Самир Гасымов.

Задержанные признались, что заранее знали о наличии крупной суммы денег в автомобиле.

По факту в Сумгайытском городском управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В отношении Фараджова и Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.