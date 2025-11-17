Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Сумгайыте за день сгорели два автомобиля

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 08:46
    В Сумгайыте за день сгорели два автомобиля

    В Сумгайыте за минувший день сгорели два автомобиля.

    Как сообщает местное бюро Report, на улице Сахиль сгорел автомобиль Kia, принадлежащий жителю Абшеронского района Назарли Алиму Сирадж оглу (1985 г.р.). Возгорание было ликвидировано в короткие сроки, пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние транспортные средства.

    Еще один случай произошел в жилом массиве Хязяр баглары, где спонтанно воспламенился автомобиль Volkswagen, принадлежащий местному жителю Гулиеву Сеймуру Рахиб оглу (1976 г.р.). Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.

    По обоим фактам ведется расследование.

    пожары Сумгайыт МЧС
    Sumqayıtda bir gündə iki avtomobil yanıb

    Последние новости

    09:32

    Председателем WTDC-25 избран Саммеддин Асадов

    ИКТ
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2025)

    Финансы
    09:10

    В Баку впервые в СНГ открылась Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    09:05

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения

    Внутренняя политика
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2025)

    Финансы
    09:02

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального возрождения

    Внутренняя политика
    08:56

    В Сальяне легковушка столкнулась с грузовиком "КамАЗ", есть пострадавшие

    Происшествия
    08:46

    В Сумгайыте за день сгорели два автомобиля

    Происшествия
    08:25

    В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки

    Инфраструктура
    Лента новостей