В Сумгайыте за день сгорели два автомобиля

В Сумгайыте за минувший день сгорели два автомобиля.

Как сообщает местное бюро Report, на улице Сахиль сгорел автомобиль Kia, принадлежащий жителю Абшеронского района Назарли Алиму Сирадж оглу (1985 г.р.). Возгорание было ликвидировано в короткие сроки, пожарным удалось пресечь распространение огня на соседние транспортные средства.

Еще один случай произошел в жилом массиве Хязяр баглары, где спонтанно воспламенился автомобиль Volkswagen, принадлежащий местному жителю Гулиеву Сеймуру Рахиб оглу (1976 г.р.). Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар.

По обоим фактам ведется расследование.