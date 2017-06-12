В Сумгайыте в кабинете начальника полиции произошла драка

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане между пострадавшим и обвиняемым в мошенничестве завязалась драка.

Как сообщает Report, инцидент произошел в служебном кабинете начальника Следственного отдела Управления полиции города Сумгайыт, полковник-лейтенанта полиции Физули Ахмедова.

Так, между Махарат Алиевым, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, и пострадавшей Альмарой Гашадаровой завязалась драка. В результате происшествия они оба получили телесные повреждения.

По факту ведется расследование.