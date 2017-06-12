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    В Сумгайыте в кабинете начальника полиции произошла драка

    По факту ведется расследование

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане между пострадавшим и обвиняемым в мошенничестве завязалась драка.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в служебном кабинете начальника Следственного отдела Управления полиции города Сумгайыт, полковник-лейтенанта полиции Физули Ахмедова.

    Так, между Махарат Алиевым, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, и пострадавшей Альмарой Гашадаровой завязалась драка. В результате происшествия они оба получили телесные повреждения.

    По факту ведется расследование.

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