​В Сумгайыте в кабинете директора школы совершена кража

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 27 января из кабинета директора полной средней школы села Демирчиляр Губадлинского района был украден ноутбук.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления криминалистических исследований МВД и Управления полиции города Баку, был задержан подозреваемый - житель Сумгайыта Эльчин Вахабов, который также украл ремонтно-строительные инструменты из административного здания женской консультации №2.

Расследования по фактам продолжаются.