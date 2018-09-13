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    В Сумгайыте убита процентщица

    Сумгайыт. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте убита 67-летняя женщина.

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в городском поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев.

    Местная жительница Миная Гасанли 1951 г.р. была убита неизвестным (или неизвестными) в своей квартире. Женщине нанесли 10 ножевых ранений.

    Тело передано на обследование в Сумгайытский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    Отметим, что убитая была процентщицей в Сумгайыте.

    По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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