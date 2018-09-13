В Сумгайыте убита процентщица

Сумгайыт. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте убита 67-летняя женщина.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в городском поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев.

Местная жительница Миная Гасанли 1951 г.р. была убита неизвестным (или неизвестными) в своей квартире. Женщине нанесли 10 ножевых ранений.

Тело передано на обследование в Сумгайытский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Отметим, что убитая была процентщицей в Сумгайыте.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.