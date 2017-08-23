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    В Сумгайыте сын нанес ножевое ранение отцу

    Врачи оценивают его состояние как средней тяжести© Courtesy İmage

    Сумгайыт. 23 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте сын ранил ножом отца.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в доме торжеств, расположенном на территории 6-го микрорайона.

    По информации правоохранительных органов, во время праздничного мероприятия в доме торжеств "Романс" Джабир Тельман оглу Алмарданов 1961 г.р. получил ножевое ранение от собственного сына. Мужчина был помещен в одну из больниц Баку.

    Врачи оценивают состояние С. Алмарданова как средней тяжести.

    По факту в Управлении полиции города Сумгайыта ведется расследование.

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