В Сумгайыте сын нанес ножевое ранение отцу

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Сумгайыт. 23 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте сын ранил ножом отца.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в доме торжеств, расположенном на территории 6-го микрорайона.

По информации правоохранительных органов, во время праздничного мероприятия в доме торжеств "Романс" Джабир Тельман оглу Алмарданов 1961 г.р. получил ножевое ранение от собственного сына. Мужчина был помещен в одну из больниц Баку.

Врачи оценивают состояние С. Алмарданова как средней тяжести.

По факту в Управлении полиции города Сумгайыта ведется расследование.