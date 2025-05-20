В Сумгайыте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека.

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на улице Баку.

Согласно информации, пассажирский автобус под управлением 36-летнего Джавида Муртузова столкнулся с автомобилем марки Toyota, за рулем которого находился 25-летний Мирхади Миришов.

В результате ДТП различные травмы получили пассажиры автобуса — жители Сумгайыта: 17-летняя Шябням Шахбузова, 57-летняя Илаха Шахбалаева, 30-летняя Ламия Шамиева и 17-летняя Нурай Мамедова.

Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой помощи.