О нас

В Сумгайыте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

В Сумгайыте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека.
Происшествия
20 мая 2025 г. 08:01
В Сумгайыте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован на улице Баку.

Согласно информации, пассажирский автобус под управлением 36-летнего Джавида Муртузова столкнулся с автомобилем марки Toyota, за рулем которого находился 25-летний Мирхади Миришов.

В результате ДТП различные травмы получили пассажиры автобуса — жители Сумгайыта: 17-летняя Шябням Шахбузова, 57-летняя Илаха Шахбалаева, 30-летняя Ламия Шамиева и 17-летняя Нурай Мамедова.

Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda avtobus avtomobillə toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

Другие новости из категории

На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Бакинском суде продолжаются взаимные обвинения фигурантов дела о шпионаже в пользу Франции
В Бакинском суде продолжаются взаимные обвинения фигурантов дела о шпионаже в пользу Франции
19 мая 2025 г. 19:42
В Сальяне сильный ветер свалил многолетнее дерево на автомобиль
В Сальяне сильный ветер свалил многолетнее дерево на автомобиль
19 мая 2025 г. 18:04
Бако Саакян признал свое участие в подготовке военных операций по оккупации территорий Азербайджана
Бако Саакян признал свое участие в подготовке военных операций по оккупации территорий Азербайджана
19 мая 2025 г. 16:00
В Баку проходит 10-ое заседание Руководящего комитета антикоррупционной сети ООН
ФотоВ Баку проходит 10-ое заседание Руководящего комитета антикоррупционной сети ООН
19 мая 2025 г. 15:52
В Джалилабаде из незаконного оборота изъяли 11 кг наркотиков
В Джалилабаде из незаконного оборота изъяли 11 кг наркотиков
19 мая 2025 г. 15:44
В Бакинском суде показали кадры выступления Тер-Петросяна на встрече с террористами Еркрапа
В Бакинском суде показали кадры выступления Тер-Петросяна на встрече с террористами "Еркрапа"
19 мая 2025 г. 15:26
В Хырдалане в детском развлекательном центре выявлены недочеты
ФотоВ Хырдалане в детском развлекательном центре выявлены недочеты
19 мая 2025 г. 14:50
В ИВ Баку обсудили незаконные постройки, портящие облик города
В ИВ Баку обсудили незаконные постройки, портящие облик города
19 мая 2025 г. 13:40
СГБ: В Азербайджан доставлены граждане, участвовавшие в деятельности террористической группировки за рубежом
СГБ: В Азербайджан доставлены граждане, участвовавшие в деятельности террористической группировки за рубежом
19 мая 2025 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi