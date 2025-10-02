В Сумгайыте столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие
Происшествия
- 02 октября, 2025
- 08:35
В Сумгайыте три человека пострадали в ДТП с автобусом.
Как сообщает местное бюро Report, на проспекте Сюльх (проспект Мира) автобус Hyundai, которым управлял житель Сумгайыта Абышов Арзу Шубай оглу (1965 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем Kia, за рулем которого находилась Гусейнова Ирада Алигусейн гызы (1962 г.р.).
В аварии травмы различной степени тяжести получили водители, а также пассажир автобуса житель Абшеронского района Мамедов Турал Ариф оглу (1990 г.р.).
По факту ведется расследование.
