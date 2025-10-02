Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Сумгайыте столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 02 октября, 2025
    • 08:35
    В Сумгайыте столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

    В Сумгайыте три человека пострадали в ДТП с автобусом.

    Как сообщает местное бюро Report, на проспекте Сюльх (проспект Мира) автобус Hyundai, которым управлял житель Сумгайыта Абышов Арзу Шубай оглу (1965 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем Kia, за рулем которого находилась Гусейнова Ирада Алигусейн гызы (1962 г.р.).

    В аварии травмы различной степени тяжести получили водители, а также пассажир автобуса житель Абшеронского района Мамедов Турал Ариф оглу (1990 г.р.).

    По факту ведется расследование.

    ДТП Сумгайыт
