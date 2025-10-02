Sumqayıtda avtobusla minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 02 oktyabr, 2025
- 08:13
Sumqayıtda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Sülh prospektində qeydə alınıb.
Belə ki, 1965-ci il təvəllüdlü Sumqayıt şəhər sakini Abışov Arzu Şubay oğlunun idarə etdiyi "Hyundai" markalı avtobusla, 1962-ci il təvəllüdlü Hüseynova İradə Əlihüseyn qızının idarə etdiyi "Kia" markalı minik avtomobili toqquşub.
Qəza nəticəsində hər iki sürücü, eləcə də avtobusun sərnişini – 1990-cı il təvəllüdlü Abşeron rayon sakini Məmmədov Tural Arif oğlu xəsarət alıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
