    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2025
    • 08:13
    Sumqayıtda avtobusla minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Sumqayıtda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Sülh prospektində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1965-ci il təvəllüdlü Sumqayıt şəhər sakini Abışov Arzu Şubay oğlunun idarə etdiyi "Hyundai" markalı avtobusla, 1962-ci il təvəllüdlü Hüseynova İradə Əlihüseyn qızının idarə etdiyi "Kia" markalı minik avtomobili toqquşub.

    Qəza nəticəsində hər iki sürücü, eləcə də avtobusun sərnişini – 1990-cı il təvəllüdlü Abşeron rayon sakini Məmmədov Tural Arif oğlu xəsarət alıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

