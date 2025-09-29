В Сумгайыте скончался мужчина, предположительно отравившийся лекарством.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кимьячылар.

По предварительной информации состояние 37-летнего Орхана Майыл оглу Гасанова ухудшилось после приема лекарства. Несмотря на то что он был доставлен в больницу, спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.