В Сумгайыте скончался мужчина, предположительно отравившийся лекарством
Происшествия
- 29 сентября, 2025
- 08:57
В Сумгайыте скончался мужчина, предположительно отравившийся лекарством.
Как передает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кимьячылар.
По предварительной информации состояние 37-летнего Орхана Майыл оглу Гасанова ухудшилось после приема лекарства. Несмотря на то что он был доставлен в больницу, спасти его жизнь не удалось.
По факту ведется расследование.
