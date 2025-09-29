Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Сумгайыте скончался мужчина, предположительно отравившийся лекарством

    Происшествия
    • 29 сентября, 2025
    • 08:57
    В Сумгайыте скончался мужчина, предположительно отравившийся лекарством.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Кимьячылар.

    По предварительной информации состояние 37-летнего Орхана Майыл оглу Гасанова ухудшилось после приема лекарства. Несмотря на то что он был доставлен в больницу, спасти его жизнь не удалось.

    По факту ведется расследование.

    Сумгайыт отравление смерть
    Sumqayıtda dərman qəbul etdikdən sonra halı pisləşən kişi xəstəxanada ölüb

