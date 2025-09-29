Sumqayıtda dərman qəbul etdikdən sonra halı pisləşən kişi xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 29 sentyabr, 2025
- 08:11
Sumqayıtda dərmandan zəhərləndiyi ehtimal olunan kişi xəstəxanada ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Kimyaçılar qəsəbəsində qeydə alınıb.
1988-ci il təvəllüdlü Həsənov Orxan Mayıl oğlunun halı dərman qəbul etdikdən sonra pisləşib.
O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
