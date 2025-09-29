İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Sumqayıtda dərman qəbul etdikdən sonra halı pisləşən kişi xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 29 sentyabr, 2025
    • 08:11
    Sumqayıtda dərman qəbul etdikdən sonra halı pisləşən kişi xəstəxanada ölüb

    Sumqayıtda dərmandan zəhərləndiyi ehtimal olunan kişi xəstəxanada ölüb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Kimyaçılar qəsəbəsində qeydə alınıb.

    1988-ci il təvəllüdlü Həsənov Orxan Mayıl oğlunun halı dərman qəbul etdikdən sonra pisləşib.

    O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

