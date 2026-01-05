İngiltərə klubunun hücumçusu "Sportinq"ə transfer olunub
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 13:22
İngiltərənin "Vest Hem" klubunun hücumçusu Luis Gilyerme "Sportinq"ə (Portuqaliya) transfer olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliya klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
19 yaşlı braziliyalı ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. O, yeni klubunda "31" nömrəli forma ilə çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, Luis Gilyerme 2024-cü ildən formasını geyindiyi Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində 18 oyun keçirib.
