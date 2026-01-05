İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Fransada naməlum şəxs qatarda sərnişinlərə hücum edib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 13:16
    Fransada naməlum şəxs qatarda sərnişinlərə hücum edib, xəsarət alanlar var

    Bu gün Fransanın İvelin bölgəsində bir kişi şəhərətrafı elektrik qatarında iki nəfərə hücum edərək, onlara bıçaq xəsarətləri yetirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" nəşri məlumat yayıb.

    Hücum edən şəxs sərnişinlərdən birinə qatarda yatdığı yerdə zərbə endirib.

    Digər şəxsə isə Le-Vezine kommunasındakı stansiyada hücum edib, daha sonra hadisə yerindən qaçıb.

    Во Франции неизвестный нанес ножевые ранения двум пассажирам электрички
    Unknown man attacks passengers on train in France; several injured

