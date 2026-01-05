Fransada naməlum şəxs qatarda sərnişinlərə hücum edib, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 13:16
Bu gün Fransanın İvelin bölgəsində bir kişi şəhərətrafı elektrik qatarında iki nəfərə hücum edərək, onlara bıçaq xəsarətləri yetirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" nəşri məlumat yayıb.
Hücum edən şəxs sərnişinlərdən birinə qatarda yatdığı yerdə zərbə endirib.
Digər şəxsə isə Le-Vezine kommunasındakı stansiyada hücum edib, daha sonra hadisə yerindən qaçıb.
Son xəbərlər
13:52
Niderlandın ən böyük aeroportu 500-ə yaxın reysi ləğv edibDigər ölkələr
13:49
Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıbMaliyyə
13:47
Rusiyada yük qatarının 40-a yaxın vaqonu relsdən çıxıbRegion
13:37
Maliyyə Nazirliyi "Vətəndaşın büdcə bələdçisi"ni hazırlayıbMaliyyə
13:34
Azərbaycan bir il ərzində hökumətlərin süni intellektdən istifadəyə hazırlıq indeksində 41 pillə irəliləyibİKT
13:22
İngiltərə klubunun hücumçusu "Sportinq"ə transfer olunubFutbol
13:16
Fransada naməlum şəxs qatarda sərnişinlərə hücum edib, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
13:08
Sorğu: Ukraynalıların 10 %-i ölkədə seçkilərin atəşkəs əldə olunana qədər keçirilməsini dəstəkləyirRegion
13:06