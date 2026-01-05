Во Франции неизвестный нанес ножевые ранения двум пассажирам электрички
Другие страны
- 05 января, 2026
- 13:05
В понедельник в регионе Ивелин (Франция) мужчина напал на двух человек в поезде пригородной электрички RER, нанеся им ножевые ранения.
Как передает Report, об этом сообщает издание Le Parisien.
Одному из пассажиров напавший нанес удар в поезде. Отмечается, что во время нападения пассажир спал.
На другого человека мужчина напал на станции в коммуне Ле-Везине, после чего скрылся.
