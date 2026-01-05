Во Франции неизвестный нанес ножевые ранения двум пассажирам электрички

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В понедельник в регионе Ивелин (Франция) мужчина напал на двух человек в поезде пригородной электрички RER, нанеся им ножевые ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Le Parisien.

    Одному из пассажиров напавший нанес удар в поезде. Отмечается, что во время нападения пассажир спал.

    На другого человека мужчина напал на станции в коммуне Ле-Везине, после чего скрылся.

    Франция ножевые ранения электричка нападение
    Fransada naməlum şəxs qatarda sərnişinlərə hücum edib, xəsarət alanlar var
    Unknown man attacks passengers on train in France; several injured

