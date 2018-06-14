В Сумгайыте школьницу сбил автомобиль

Сумгайыт. 14 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 16-летнюю школьницу сбил автомобиль.
Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в 5-м микрорайоне.
При попытки перейти дорогу местную жительницу Гюнель Джейхун гызы Садыхову 2002 г.р. сбил неизвестный автомобиль.
Ее незамедлительно доставили в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние девушки тяжелое.
Отметим, что инцидент произошел во время возвращения Г.Садыховой от репетитора.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости