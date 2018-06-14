В Сумгайыте школьницу сбил автомобиль

14 июня, 2018 17:53

Сумгайыт. 14 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 16-летнюю школьницу сбил автомобиль. Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в 5-м микрорайоне. При попытки перейти дорогу местную жительницу Гюнель Джейхун гызы Садыхову 2002 г.р. сбил неизвестный автомобиль. Ее незамедлительно доставили в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние девушки тяжелое. Отметим, что инцидент произошел во время возвращения Г.Садыховой от репетитора. По факту ведется расследование.

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