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    В Сумгайыте школьницу сбил автомобиль

    По факту ведется расследование

    Сумгайыт. 14 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 16-летнюю школьницу сбил автомобиль. 

    Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло в 5-м микрорайоне. 

    При попытки перейти дорогу местную жительницу Гюнель Джейхун гызы Садыхову 2002 г.р. сбил неизвестный автомобиль. 

    Ее незамедлительно доставили в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние девушки тяжелое. 

    Отметим, что инцидент произошел во время возвращения Г.Садыховой от репетитора.  

    По факту ведется расследование. 

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