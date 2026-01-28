Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    28 января, 2026
    17:46
    В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие

    В городе Сумгайыте произошла цепная авария.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, ДТП произошло на улице Исмета Гаибова.

    По предварительной информации, столкнулись легковые автомобили марок Haima, Mercedes и Opel. Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие.

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

    По факту ведется расследование.

    Sumqayıtda üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

