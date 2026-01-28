В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие
Происшествия
- 28 января, 2026
- 17:46
В городе Сумгайыте произошла цепная авария.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, ДТП произошло на улице Исмета Гаибова.
По предварительной информации, столкнулись легковые автомобили марок Haima, Mercedes и Opel. Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту ведется расследование.
