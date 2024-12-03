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По меньшей мере трое пострадали при взрыве в жилом доме в Сумгайыте

По меньшей мере трое пострадали при взрыве в жилом доме в Сумгайыте В 13-м микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв в жилом здании.
Происшествия
3 декабря 2024 г. 07:47
По меньшей мере трое пострадали при взрыве в жилом доме в Сумгайыте

По меньшей мере трое пострадали при взрыве в жилом доме в 13-м микрорайоне Сумгайыта, еще один человек может находиться под обломками.

Об этом передает местное бюро Report.

Согласно информации, пострадавшие госпитализированы.

На месте инцидента продолжается поисково-спасательная операция.

07:25

В 13-м микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв в жилом здании.

Об этом сообщает местное бюро Report.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Сотрудники профильных ведомств ведут поисково-спасательную операцию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda partlayışda azı 3 nəfər yaralanıb, 1 nəfər dağıntılar altındadır – VİDEO – YENİLƏNİB

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