По меньшей мере трое пострадали при взрыве в жилом доме в Сумгайыте

По меньшей мере трое пострадали при взрыве в жилом доме в 13-м микрорайоне Сумгайыта, еще один человек может находиться под обломками.
Об этом передает местное бюро
Согласно информации, пострадавшие госпитализированы.
На месте инцидента продолжается поисково-спасательная операция.
07:25
В 13-м микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв в жилом здании.
Об этом сообщает местное бюро
По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
Сотрудники профильных ведомств ведут поисково-спасательную операцию.