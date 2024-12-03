По меньшей мере трое пострадали при взрыве в жилом доме в Сумгайыте

В 13-м микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв в жилом здании.

По меньшей мере трое пострадали при взрыве в жилом доме в 13-м микрорайоне Сумгайыта, еще один человек может находиться под обломками.

Об этом передает местное бюро Report .

Согласно информации, пострадавшие госпитализированы.

На месте инцидента продолжается поисково-спасательная операция.

07:25

В 13-м микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв в жилом здании.

Об этом сообщает местное бюро Report .

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали несколько человек. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Сотрудники профильных ведомств ведут поисково-спасательную операцию.