В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании, есть пострадавший

В Сумгайыте произошло возгорание в пятиэтажном здании общежития, один человек пострадал.

В Сумгайыте произошло возгорание в пятиэтажном здании общежития, один человек пострадал.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, в результате пожара, возникшего в здании, возгорание произошло и в электрощитовой на втором этаже, где сгорели 10 электросчетчиков, выключатели, а также 3 погонных метра кабеля.

В ходе инцидента пострадал один житель, которого впоследствии пожарные эвакуировали из задымленной квартиры.

Пожар был своевременно потушен подразделениями Государственной противопожарной службы.