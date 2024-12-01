В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании, есть пострадавший

В Сумгайыте произошло возгорание в пятиэтажном здании общежития, один человек пострадал.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным ведомства, в результате пожара, возникшего в здании, возгорание произошло и в электрощитовой на втором этаже, где сгорели 10 электросчетчиков, выключатели, а также 3 погонных метра кабеля.
В ходе инцидента пострадал один житель, которого впоследствии пожарные эвакуировали из задымленной квартиры.
Пожар был своевременно потушен подразделениями Государственной противопожарной службы.