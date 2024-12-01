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В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании, есть пострадавший

В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании, есть пострадавший В Сумгайыте произошло возгорание в пятиэтажном здании общежития, один человек пострадал.
Происшествия
1 декабря 2024 г. 10:12
В Сумгайыте произошел пожар в пятиэтажном здании, есть пострадавший

В Сумгайыте произошло возгорание в пятиэтажном здании общежития, один человек пострадал.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, в результате пожара, возникшего в здании, возгорание произошло и в электрощитовой на втором этаже, где сгорели 10 электросчетчиков, выключатели, а также 3 погонных метра кабеля.

В ходе инцидента пострадал один житель, которого впоследствии пожарные эвакуировали из задымленной квартиры.

Пожар был своевременно потушен подразделениями Государственной противопожарной службы.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda beşmərtəbəli binada yanğın olub, zərərçəkən var

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