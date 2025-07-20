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В Сумгайыте произошел пожар в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жильцов

В Сумгайыте произошел пожар в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жильцов В Сумгайыте произошел пожар.
Происшествия
20 июля 2025 г. 23:48
В Сумгайыте произошел пожар в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жильцов

В Сумгайыте произошел пожар.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в 6-м микрорайоне.

На место происшествия были привлечены силы и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Предпринимаются необходимые меры по тушению возгорания.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану территории, проводится эвакуация жильцов из здания. По предварительной информации эвакуированы 22 жителя. В настоящее время продолжаются работы по локализации пожара и выяснению причин его возникновения.

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