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В Сумгайыте приговорили к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве жены и 8-месячной дочери

В Сумгайыте приговорили к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве жены и 8-месячной дочери Сумгайытский суд по тяжким преступлениям приговорил к пожизненному заключению жителя Гобу Фарида Гусейнли, признав его виновным в убийстве супруги и 8-месячной дочери.
Происшествия
7 октября 2024 г. 15:08
В Сумгайыте приговорили к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве жены и 8-месячной дочери

Сумгайытский суд по тяжким преступлениям приговорил к пожизненному заключению жителя Гобу Фарида Гусейнли, признав его виновным в убийстве супруги и 8-месячной дочери.

Как сообщает местное бюро Report, решение было принято на сегодняшнем заседании суда под председательством судьи Нураддина Гусейнли.

Суд признал Гусейнли виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью и удовлетворил требование прокурора о пожизненном заключении.

Напомним, преступление было совершено в июне 2023 года. Фарид Гусейнли (1993 г.р.) нанес множественные ножевые ранения своей 20-летней супруге Лейле Гусейнли (2003 г.р.) и 8-месячной дочери. Затем он ранил себя тем же ножом и был госпитализирован.

Гусейнли было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHəyat yoldaşı və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsə ömürlük həbs cəzası verilib

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