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В Сумгайыте полиция изъяла более 67 кг наркотиков, задержаны два члена наркосети

В Сумгайыте полиция изъяла более 67 кг наркотиков, задержаны два члена наркосети В Сумгайыте полиция изъяла более 67 кг наркотиков, задержаны два члена наркосети
Происшествия
16 июля 2025 г. 15:17
В Сумгайыте полиция изъяла более 67 кг наркотиков, задержаны два члена наркосети

Сотрудники полиции Сумгайыта задержали двух членов наркотической сети — Ибрагима Алиева и Эльчина Гусейнова, у задержанных изъяли более 67 кг наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, крупная партия наркотических веществ — 67 кг 290 г марихуаны с добавлением психотропных веществ – была обнаружена в автомобиле, где находились задержанные.

В ходе допроса подозреваемые признались в преступных связях с гражданином Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием. По показаниям задержанных, наркотические вещества были получены в заранее оговоренном месте на территории Абшеронского района. Алиев и Гусейнов планировали организовать сбыт наркотиков с целью получения материальной выгоды.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda 67 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb, iki nəfər saxlanılıb

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