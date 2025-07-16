В Сумгайыте полиция изъяла более 67 кг наркотиков, задержаны два члена наркосети

В Сумгайыте полиция изъяла более 67 кг наркотиков, задержаны два члена наркосети

Сотрудники полиции Сумгайыта задержали двух членов наркотической сети — Ибрагима Алиева и Эльчина Гусейнова, у задержанных изъяли более 67 кг наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, крупная партия наркотических веществ — 67 кг 290 г марихуаны с добавлением психотропных веществ – была обнаружена в автомобиле, где находились задержанные.

В ходе допроса подозреваемые признались в преступных связях с гражданином Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием. По показаниям задержанных, наркотические вещества были получены в заранее оговоренном месте на территории Абшеронского района. Алиев и Гусейнов планировали организовать сбыт наркотиков с целью получения материальной выгоды.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.